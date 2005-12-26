Экстремистские материалы/

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Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», пунктом 7 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313, на Минюст России возложены функции по ведению, опубликованию и размещению в сети Интернет федерального списка экстремистских материалов.
Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании представления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу.
Федеральный список экстремистских материалов формируется на основании поступающих в Минюст России копий вступивших в законную силу решений судов о признании информационных материалов экстремистскими.
При этом наименования и индивидуализирующие признаки информационных материалов включаются в федеральный список экстремистских материалов в строгом соответствии с резолютивной частью решения суда.
Обжалование решений судов о признании информационных материалов экстремистскими осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Законодательством Российской Федерации установлена ответственность за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения.RSS лента
|#
|Материал
|Дата
|1
|Музыкальный альбом "Музыка белых", автор - Музыкальная группа Order, решение вынесено Первомайским районным судом г. Омска от 23.11.2006;
|2
|Книга "Книга единобожия", автор - Мухаммад ибн Сулейман ат-Тамими, источник публикации - Некоммерческое партнерство "Издательский дом "Бадр", решение вынесено Савеловским районным судом г. Москвы от 02.04.2004;
|3
|Письма Рады земли Кубанской духовно-родовой державы Русь, авторы - Н.М. Лозинский, В.М. Герасев, решение вынесено Первомайским районным судом г. Краснодара от 20.03.2006;
|4
|Печатные материалы в газете "Для русских людей" N 1(1), июнь 2002 г.; N 2 (2), август 2002 г.; N 3, октябрь 2002 г.; N 4, ноябрь 2002 г.; N 5, декабрь 2002 г.; 2003 г. N 6, 7, решение вынесено Тихвинским городским судом Ленинградской области от 25.05.2004;
|5
|Кинофильм "Вечный жид", решение вынесено Тихвинским городским судом Ленинградской области от 25.05.2004;
|6
|Брошюра "Мать-земля: чудо-чудное, диво-дивное. Введение в геобиологию", автор - А.А. Добровольский, источник публикации - КОГУП "Котельничская типография", решение вынесено Котельничским районным судом Кировской области от 09.03.2005;
|7
|Брошюра "Язычество как волшебство", автор - А.А. Добровольский, источник публикации - КОГУП "Котельничская типография", решение вынесено Котельничским районным судом Кировской области от 09.03.2005;
|8
|Брошюра "Кто боится Русского национал-социализма", автор - А.А. Добровольский, источник публикации - КОГУП "Кировская областная типография", решение вынесено Первомайским районным судом Кировской области от 29.07.2005;
|9
|Брошюра "Иудохристианская чума", автор - А.А. Добровольский, источник публикации - КОГУП "Кировская областная типография", решение вынесено Первомайским районным судом Кировской области от 29.07.2005;
|10
|Брошюра "Святославие", автор - А.А. Добровольский, источник публикации - типография завода "Маяк", решение вынесено Ленинским районным судом города Кирова от 19.05.2005;
|11
|Статья "Однажды мы придем с гнилыми помидорами...", автор - А.А. Николаенко, источник публикации - газета "Беловская копейка" N 1 от 11 ноября 2002 года, решение вынесено Беловским городским судом Кемеровской области от 26.12.2005;
|12
|Статья "СС стучится в Вашу дверь, сволочи...", автор - А.А. Николаенко, источник публикации - газета "Курс" N 49 от 6 декабря 2002 года, решение вынесено Беловским городским судом Кемеровской области от 26.12.2005;
|13
|Статья "Исполняющий обязанности властителя дум", автор - А.А. Николаенко, источник публикации - газета "Курс" N 8 от 21 февраля 2003 года, решение вынесено Беловским городским судом Кемеровской области от 26.12.2005;
|14
|Статья "Самая конструктивная партия", автор - А.А. Николаенко, источник публикации - газета "Курс" N 43 от 22 октября 2004 года, решение вынесено Беловским городским судом Кемеровской области от 09.09.2005.
|15
|Книга "Сквозь призму ислама", автор – Абд-аль Хади ибн Али (решение Нальчикского городского суда от 15.01.2004).
|16
|Газеты "Я русский. Нижнее Поволжье" № 1 и № 2, 2005 г. (решение Знаменского городского суда Астраханской области от 03.07.2007).
|17
|Брошюра «Церберы свободы» № 11, 2005г. (решение Знаменского городского суда Астраханской области от 03.07.2007).
|18
|Информационные материалы – отклики на материалы по событиям в Харагуне на сайте «Народный контроль», стр.4, газета "Русское Забайкалье", № 7 от 11.09.2006 (решение Центрального районного суда г. Читы от 18.04.2007).
|19
|Журнал «Вихрь. Национал-социалистическое издание Вятка № 1» (решение Шабалинского районного суда Кировской области от 19.07.2007).
|20
|Газета русского государства "Весть", автор – Вострягов В.А. Издавалась в ООО «Сандерс» (средство массовой информации). Решение Заволжского районного суда города Ульяновск от 12.07.2007.
|21
|Брошюра "Русское Государство", автор – Вострягов В.А. Издавалась в ООО «Сандерс» (средство массовой информации. Решение Заволжского районного суда города Ульяновск от 12.07.2007)
|22
|Брошюра "Государство - это Мы", автор – Вострягов В.А. Издавалась в ООО «Сандерс» (средство массовой информации). Решение Заволжского районного суда города Ульяновск от 12.07.2007.
|23
|Брошюра "Каббала", автор – Вострягов В.А. Издавалась в ООО «Сандерс» (средство массовой информации). Решение Заволжского районного суда города Ульяновск от 12.07.2007.
|24
|Брошюра "Каббала - 2", автор – Вострягов В.А. Издавалась в ООО «Сандерс» (средство массовой информации). Решение Заволжского районного суда города Ульяновск от 12.07.2007.
|25
|Брошюра "Правда о происхождении Иисуса Христа и Девы Марии", автор – Вострягов В.А. Издавалась в ООО «Сандерс» (средство массовой информации). Решение Заволжского районного суда города Ульяновск от 12.07.2007.
|26
|Брошюра "Русский народ и Конституция РФ", автор – Вострягов В.А. Издавалась в ООО «Сандерс» (средство массовой информации). Решение Заволжского районного суда города Ульяновск от 12.07.2007.
|27
|Брошюра "Это должен знать Русский», автор – Вострягов В.А. Издавалась в ООО «Сандерс» (средство массовой информации). Решение Заволжского районного суда города Ульяновск от 12.07.2007.
|28
|Брошюра "Что делать…..", автор – Вострягов В.А. Издавалась в ООО «Сандерс» (средство массовой информации). Решение Заволжского районного суда города Ульяновск от 12.07.2007.
|29
|Брошюра "Сарынь на кичку!", автор Добровольский А.А. Издавалось в ОАО «Дом печати «Вятка». Решение Ленинского районного суда Кировской области от 22.08.2007.
|30
|Брошюра "Язычество: закат и рассвет", автор Добровольский А.А. Издавалось в ОАО «Дом печати «Вятка». Решение Ленинского районного суда Кировской области от 22.08.2007.
|31
|Газета «Дивизия» №1 - Газета Русского Прикамья, 2001 (решение Индустриального районного суда города Ижевска Удмуртской Республики от 26.07.2007).
|32
|Газета «Ижевская дивизия» № 2,3,4,5 - Газета Русского Прикамья, 2001 (решение Индустриального районного суда города Ижевска Удмуртской Республики от 26.07.2007).
|33
|DVD -диск «Зов к исламской умме. Как долго еще?» (решение Ленинского районного суда города Уфы от 10.10.2007).
|34
|Книга Такиуддина ан-Набохони «Система ислама» (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007).
|35
|Книга Такиуддина ан-Набохони «Исламское государство» (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007).
|36
|Книга Такиуддина ан-Набохони «Демократия – система безверия» (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007).
|37
|Книга Такиуддина ан-Набохони «Политическая концепция Хизб ут-Тахрир». (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007).
|38
|Журнал «Аль-Ваъй» № 215 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007).
|39
|Журнал «Аль-Ваъй» № 221 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007).
|40
|Журнал «Аль-Ваъй» № 230 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007).
|41
|Журнал «Аль-Ваъй» № 233 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007).
|42
|Журнал «Аль-Ваъй» № 234 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007).
|43
|Журнал «Аль-Ваъй» № 235 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007).
|44
|Журнал «Аль-Ваъй» № 236 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007).
|45
|Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Вера и человек», 2000 год издания, перевод М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).
|46
|Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Основы искренности», 2000 год издания, переводчик не указан (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).
|47
|Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Истины вечности души», 2000 год издания, перевод М.Ш. Абдуллаева (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).
|48
|Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Истины веры», 2000 год издания, переводчик не указан (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).
|49
|Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Путеводитель для женщин», 2000 год издания, перевод М.Ш. Абдуллаева (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).
|50
|Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Плоды веры», 2000 год издания, перевод М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).
|51
|Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Рамадан. Бережливость. Благодарность», 2000 год издания, переводчик не указан (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).
|52
|Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Мунаджат (Молитва). Третий луч», 2002 год издания, перевод М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).
|53
|Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Тридцать три окна», 2004 год издания, перевод М. Ирсала (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).
|54
|Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Основы братства», 2004 год издания, перевод М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).
|55
|Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Путь истины», 2004 год издания, перевод М.Ш. Абдуллаева, М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).
|56
|Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Посох Мусы», год издания не указан, перевод Т.Н. Галимова, М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).
|57
|Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Краткие слова», год издания не указан, перевод М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).
|58
|Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Брошюра для больных», 2003 год издания, перевод М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).
|59
|Материалы, опубликованные в газете «За Русь!» за 2005 год № 4 (49) редактор и издатель С. Путинцев (решение Ленинского суда г. Новороссийска от 21.06.2007).
|60
|Материалы, опубликованные в газете «За Русь!» за 2006 год № 1 (50) редактор и издатель С. Путинцев (решение Ленинского суда г. Новороссийска от 21.06.2007).
|61
|Материалы, опубликованные в газете «За Русь!» за 2006 год № 2 (51) редактор и издатель С. Путинцев (решение Ленинского суда г. Новороссийска от 21.06.2007).
|62
|Информационные материалы статьи «Давайте сдохнем» газеты «PARA BELLUM» № 9 за декабрь 2005 г. (решение Советского районного суда г. Челябинска от 25.09.2007).
|63
|Информационные материалы статьи «Апофеоз прелюдий» газеты «PARA BELLUM» № 9 за декабрь 2005 г. (решение Советского районного суда г. Челябинска от 25.09.2007).
|64
|Книга «Основы исламского вероучения (Усус аль-акида)» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007).
|65
|Книга «Исламская акида (вероучение, убеждение, воззрение) по Священному Корану и достоверным изречениям пророка Мухаммада» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007).
|66
|Брошюра «Ас-Саляфия (правда и вымысел)» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007).
|67
|Книга «Жизнеописание пророка, да благословит его Аллах и приветствует» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007).
|68
|Брошюра «Ислам сегодня» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007).
|69
|Книга «Слово о единстве» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007).
|70
|Книга «Установление законов Аллаха» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007).
|71
|Книга «Программы по изучению шариатских наук» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007).
|72
|Книга «Объяснение основ веры», краткий очерк догматов ислама (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007).
|73
|Книга «Личность мусульманина, в том виде, который стремится придать ей ислам с помощью Корана и Сунны». 4-е издание (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007).
|74
|Книга «Отведение сомнений» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007).
|75
|Книга «Книга единобожия», Салих ибн Фавзан ал Фавзан (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007).
|76
|Брошюра «Разъяснение основ веры: заметки об истинном вероучении» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007).
|77
|Книга «Жизнь шейха Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба…» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007).
|78
|Книга «Основы ислама» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007).
|79
|Брошюра «Необходимость соблюдения «Сунны Посланника Аллаха» (да благословит его Аллах и приветствует)». (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007).
|80
|Листовка с эссе «Бал сатаны на обломках России» за подписью «Протоколы сахалинских мудрецов» (решение Южно-Сахалинского городского суда от 31.10.2007).
|81
|Печатный материал «Русская фаланга» № 14 (42) от 25 декабря 2004 года (решение Октябрьского районного суда города Ижевска от 05.10.2007).
|82
|Печатный материал «Республика» № 4 (18-24 апреля 2004 года) (решение Октябрьского районного суда города Ижевска от 05.10.2007).
|83
|Печатный материал «Наш народный наблюдатель» № 1 (ноябрь 2003 года) (решение Октябрьского районного суда города Ижевска от 05.10.2007).
|84
|Брошюра «Исламская Вера» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007).
|85
|Брошюра «Приближение к Аллаху – путь к успеху» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007).
|86
|Брошюра «Сознание «Аль-Ваъй» № 203 (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007).
|87
|Брошюра «Сознание «Аль-Ваъй» № 204 (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007).
|88
|Брошюра «Сознание «Аль-Ваъй» № 205 (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007).
|89
|Брошюра «Сознание «Аль-Ваъй» № 207 (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007).
|90
|Брошюра «Сознание «Аль-Ваъй» № 208 (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007).
|91
|Брошюра «Вхождение в общество» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007).
|92
|Брошюра «Партийное сплочение» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007).
|93
|Брошюра «Прокламации относительно хода действий» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007).
|94
|Брошюра «Путь к Вере» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007).
|95
|Брошюра «Тафсир Аятов» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007).
|96
|Брошюра «Система Ислама» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007).
|97
|Листовка со стихотворением «Обращение к русским мужчинам на 23 февраля» за подписью «Русские женщины» (решение Южно-Сахалинского городского суда от 14.12.2007).
|98
|Листовка с заголовком «Уважаемые земляки!», завершающаяся текстом «Вступайте в Славянский союз!» (решение Южно-Сахалинского городского суда от 14.12.2007).
|99
|Листовка «Славянский союз» с тремя изображениями и высказыванием «Скажи «нет» инородной сволочи!!! Вступайте в СС» (решение Южно-Сахалинского городского суда от 25.10.2007).
|100
|Стихотворение «Чуда-Юда» за подписью «Николай Федоров» (решение Южно-Сахалинского городского суда от 25.10.2007).
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